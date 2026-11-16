التحول الأخضر في الشرق الأوسط: استراتيجيات الطاقة المتجددة لمواجهة التغير المناخي

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تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولاً استراتيجياً متسارعاً نحو مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، عبر إطلاق حزمة مشروعات ضخمة في مجالات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر.

محاور العمل المشترك في مؤتمرات المناخ

تركز المبادرات الإقليمية الأخيرة على تعزيز التمويل المناخي الموجه للدول النامية، والوفاء بالتعهدات الدولية الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وتتصدر مصر والسعودية والإمارات جهود التحول من خلال تطوير بنية تحتية عملاقة تشمل محطات التوليد النظيف وشبكات الربط الكهربائي الإقليمي.

أبرز المشروعات القومية للطاقة البديلة

مجمعات الطاقة الشمسية: توسيع نطاق محطات بنبان وغيرها لزيادة القدرة الإنتاجية لتغذية الشبكة القومية.

توسيع نطاق محطات بنبان وغيرها لزيادة القدرة الإنتاجية لتغذية الشبكة القومية. مزارع طاقة الرياح: تدشين مشروعات عملاقة في خليج السويس بقدرات تصل إلى آلاف الميجاوات بشراكات دولية.

تدشين مشروعات عملاقة في خليج السويس بقدرات تصل إلى آلاف الميجاوات بشراكات دولية. الهيدروجين الأخضر: توقيع اتفاقيات استثمارية لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء إلى الأسواق الأوروبية.

تحديات التمويل ونقل التكنولوجيا

على الرغم من الخطوات الواثقة، يؤكد الخبراء أن سد الفجوة التمويلية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتخزين الطاقة يمثلان الركيزة الأساسية لضمان استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنموي.