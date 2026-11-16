النادي الأهلي يكثف تدريباته: خطة كولر التكتيكية وتجهيز المصابين للمواجهات الحاسمة

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته المكثفة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لخوض الجولات القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا ومنافسات الدوري المصري الممتاز.

جلسات فنية وتحليل أداء المنافسين

عقد المدير الفني مارسيل كولر جلسات مطولة بالفيديو مع اللاعبين لشرح الأخطاء التكتيكية والتركيز على نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، مع التأكيد على سرعة الارتداد الدفاعي واستغلال الكرات الثابتة في حسم المباريات الصعبة.

تطورات الملف الطبي للمصابين

اقتراب عودة العناصر الأساسية للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إنهاء برامج التأهيل البدني.

تنفيذ برنامج تدريبي استشفائي مكثف لتفادي الإجهاد العضلي الناتج عن تلاحم المباريات المحلية والقارية.

إجراء قياسات بدنية دورية لتقييم الجاهزية التامة لجميع اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية.

طموحات التتويج ومواصلة الأرقام القياسية

تسعى إدارة وجماهير الأهلي إلى مواصلة حصد الألقاب وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب الإنجازات التاريخية للقلعة الحمراء، مع الحفاظ على روح الانتصارات وصدارة الترتيب.