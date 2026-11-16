نادي الزمالك يرفع درجة الاستعداد: تركيز على الفاعلية الهجومية وتأمين الخطوط الخلفية

وليد الشامي تاريخ النشر: رياضة
نادي الزمالك يرفع درجة الاستعداد: تركيز على الفاعلية الهجومية وتأمين الخطوط الخلفية
وقت القراءة: 1 دقيقة

رفع الجهاز الفني لنادي الزمالك وتيرة الاستعدادات الفنية والبدنية بمقر النادي بميت عقبة، وسط تركيز كامل على معالجة المشكلات التهديفية ورفع معدلات استغلال الفرص أمام مرمى الخصوم.

تعليمات فنية صارمة لخط الهجوم

حرص المدرب على تخصيص فقرات تدريبية إضافية للمهاجمين ولاعبي الأطراف لتطوير اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات بدقة، إلى جانب تدريبات مكثفة على التسديد من خارج منطقة الجزاء والضغط العالي لاسترجاع الكرة سريعاً.

تثبيت التشكيل الدفاعي

  • التركيز على التمركز الصحيح لقلبي الدفاع في مواجهة الكرات العرضية والهجمات المرتدة السريعة.
  • منح أدوار تكتيكية مزدوجة للاعبي خط الوسط لحماية العمق الدفاعي وبناء الهجمة المنظمة.
  • الاطمئنان على جاهزية حراسة المرمى وتألق الحراس في التدريبات الفردية التخصصية.

مساندة جماهيرية واسعة

تحظى القلعة البيضاء بدعم جماهيري كبير وثابت في المدرجات، ما يمثل حافزاً معنوياً قوياً للاعبين والجهاز الفني لاستعادة مسار الانتصارات والمنافسة بقوة على كل البطولات المتاحة هذا الموسم.

📰 مقالات ذات صلة

دوري أبطال أوروبا: صراع شرس على مقاعد التأهل قبل الجولات الختامية

نوفمبر 16, 2026

سباق الليجا الإسبانية: اشتعال المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على اللقب

نوفمبر 16, 2026

النادي الأهلي يكثف تدريباته: خطة كولر التكتيكية وتجهيز المصابين للمواجهات الحاسمة

نوفمبر 16, 2026

توهج محمد صلاح مع ليفربول: أرقام قياسية جديدة وصدارة مستحقة للبريميرليج

نوفمبر 16, 2026
معلومات الكاتب
وليد الشامي

طاهٍ محترف ومحرر في عالم الطهي، تدرّب في مطاعم خمس نجوم وانتقل للكتابة لمشاركة شغفه بفن الطبخ مع أوسع جمهور ممكن. يقدم وصفات عملية ونصائح من المطبخ الحقيقي بعيداً عن التعقيد.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *