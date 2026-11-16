نادي الزمالك يرفع درجة الاستعداد: تركيز على الفاعلية الهجومية وتأمين الخطوط الخلفية

وقت القراءة: 1 دقيقة

رفع الجهاز الفني لنادي الزمالك وتيرة الاستعدادات الفنية والبدنية بمقر النادي بميت عقبة، وسط تركيز كامل على معالجة المشكلات التهديفية ورفع معدلات استغلال الفرص أمام مرمى الخصوم.

تعليمات فنية صارمة لخط الهجوم

حرص المدرب على تخصيص فقرات تدريبية إضافية للمهاجمين ولاعبي الأطراف لتطوير اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات بدقة، إلى جانب تدريبات مكثفة على التسديد من خارج منطقة الجزاء والضغط العالي لاسترجاع الكرة سريعاً.

تثبيت التشكيل الدفاعي

التركيز على التمركز الصحيح لقلبي الدفاع في مواجهة الكرات العرضية والهجمات المرتدة السريعة.

منح أدوار تكتيكية مزدوجة للاعبي خط الوسط لحماية العمق الدفاعي وبناء الهجمة المنظمة.

الاطمئنان على جاهزية حراسة المرمى وتألق الحراس في التدريبات الفردية التخصصية.

مساندة جماهيرية واسعة

تحظى القلعة البيضاء بدعم جماهيري كبير وثابت في المدرجات، ما يمثل حافزاً معنوياً قوياً للاعبين والجهاز الفني لاستعادة مسار الانتصارات والمنافسة بقوة على كل البطولات المتاحة هذا الموسم.