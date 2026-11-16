مواصفات سلسلة سامسونج جالاكسي الجديدة: كاميرات احترافية ومعالجات ذكية متطورة

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تكشف التسريبات والتقارير التقنية الحديثة عن ملامح الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة من سلسلة جالاكسي، والتي تأتي محملة بترقيات جوهرية في منظومة التصوير الفوتوغرافي وقدرات المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدمج.

ترقيات الكاميرا والمستشعرات البصرية

تشير البيانات إلى تزويد الهاتف الرئيسي بمستشعر كاميرا رئيسي فائق الدقة، مع تحسينات هائلة في قدرات التقريب البصري والتصوير الليلي فائق النقاء، بفضل خوارزميات معالجة الصور الثورية التي تزيل التشويش وتحافظ على تفاصيل الألوان الطبيعية بدقة واقعية.

أبرز المواصفات المتوقعة

شاشة العرض: شاشة Dynamic AMOLED فائقة السطوع بمعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و120 هرتز لتوفير استهلاك الطاقة.

شاشة Dynamic AMOLED فائقة السطوع بمعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و120 هرتز لتوفير استهلاك الطاقة. المعالج والأداء: أحدث شرائح المعالجة بتقنية تصنيع متقدمة تضمن سرعة البرامج وتقليل الانبعاث الحراري أثناء الاستخدام المكثف.

أحدث شرائح المعالجة بتقنية تصنيع متقدمة تضمن سرعة البرامج وتقليل الانبعاث الحراري أثناء الاستخدام المكثف. البطارية والشحن: سعة بطارية محسنة تدعم تقنيات الشحن السريع السلكي واللاسلكي والشحن العكسي للأجهزة الأخرى.

تجربة الذكاء الاصطناعي Galaxy AI

تضع سامسونج قدرات الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها، عبر توفير أدوات ترجمة فورية للمكالمات دون إنترنت، ومساعد تحرير متقدم للصور والفيديوهات، وخاصية البحث الذكي المباشر على الشاشة بلمسة واحدة.