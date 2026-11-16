سباق النظارات الذكية والواقع المعزز: كيف تستعد الشركات لحقبة ما بعد الهواتف؟

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تتسارع وتيرة المنافسة بين عمالقة وادي السيليكون مثل آبل وميتا وجوجل لتطوير نظارات ذكية خفيفة الوزن وأجهزة واقع معزز (AR) قادرة على دمج العالم الرقمي مع الواقع الفعلي بسلاسة تامة، تمهيداً لحقبة تقنية جديدة قد تخلف الهواتف الذكية تدريجياً.

تصاميم أنيقة ومستشعرات خفية

يركز الجيل الجديد من النظارات الذكية على التخلي عن التصاميم الضخمة والاعتماد على إطارات أنيقة ومألوفة تشبه النظارات الطبية والشمسية العادية، مع دمج ميكروفونات دقيقة، وكاميرات مدمجة، وسماعات صوتية متطورة تتيح التفاعل الصوتي والتصوير المباشر دون لفت الانتباه.

المهام التي تؤديها النظارات الذكية

عرض الإشعارات والاتجاهات الملاحية أمام أعين المستخدم مباشرة عبر شاشات عرض شفافة صغيرة.

التعرف البصري على الأشياء والترجمة الفورية للنصوص واللافتات بلغات متعددة أثناء السفر.

التقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها فورياً على المنصات الرقمية من منظور عين المستخدم.

تحديات الخصوصية وعمر البطارية

يبقى تحدي الحفاظ على خصوصية المحيطين وتوفير بطاريات خفيفة تدوم ليوم عمل كامل العائقين الأكبر أمام الانتشار الجماهيري الواسع، وهي التحديات التي تعكف فرق البحث والتطوير على حلها بالتعاون مع مصنعي الرقائق والبطاريات المدمجة.