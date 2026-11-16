تردد قناة وناسة كيدز الجديد على نايل سات وعرب سات: عالم آمن وممتع لأطفالك

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استطاعت قناة وناسة للأطفال (Wanasah TV) أن تحجز لنفسها مكانة استثنائية في قلوب الصغار والأسر العربية خلال وقت قياسي، بفضل شخصيتها الكرتونية المحبوبة «لولو» التي تقدم باقة متواصلة من الأناشيد التربوية والأغاني المرحة الهادفة إلى تعليم السلوكيات الإيجابية ومهارات النطق والحساب بأسلوب ترفيهي بسيط.

بيانات تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

يمكن للآباء والأمهات ضبط القناة مجاناً على مدار 24 ساعة عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات الدقيقة الآتية:

التردد الأساسي: 11430 (ويعمل أيضاً التردد المساعد 11470 على بعض الأجهزة).

11430 (ويعمل أيضاً التردد المساعد 11470 على بعض الأجهزة). الاستقطاب: عمودي / رأسي (V).

عمودي / رأسي (V). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: HD / SD واضحة ومستقرة.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

كما توفر القناة بثاً موازياً عالي الكفاءة لمشاهدي القمر الصناعي عرب سات في دول الخليج والشرق الأوسط عبر الإحداثيات التالية:

التردد: 11270.

11270. الاستقطاب: عمودي (V).

عمودي (V). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أشهر أغاني لولو المحببة لدى الأطفال

تحقق أغاني القناة ملايين المشاهدات نظراً لإيقاعها الموسيقي الخفيف وكلماتها التربوية السهلة الحفظ، ومن أبرز الأعمال التي يتفاعل معها الأطفال يومياً: «لولو صارت شرطية» التي تشجع على الالتزام بالنظام، و«دادا ميدو» المخصصة لغرس المودة الأسرية، إضافة إلى «مين اللي كسر اللعبة» و«لولو والحيوانات» لتعريف الصغار بأصوات الكائنات الحية وأشكالها.

مزايا محتوى وناسة للأطفال ونصائح الضبط

تعتمد القناة على رسوم ثلاثية الأبعاد زاهية الألوان تجذب انتباه الأطفال من عمر سنة وحتى سنوات الدراسة الأولى، مع الحرص الكامل على خلو المحتوى من أي مشاهد غير مناسبة. ولتفادي أي تقطيع أثناء التشغيل، تأكد من اختيار الاستقطاب العمودي (V) بدقة عند إضافة التردد، ثم احفظ القناة في قائمة المفضلة لتكون في متناول أطفالك بضغطة زر واحدة.