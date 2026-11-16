وقت القراءة: 2 دقائق

تمثل شبكة قنوات العربية والحدث (Al Arabiya & Al Hadath) ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي العربي، إذ تواكب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية لحظة بلحظة عبر شبكة واسعة من المراسلين الميدانيين، مدعومة باستوديوهات تفاعلية متطورة تستخدم تقنيات الواقع المعزز لتقديم تحليلات معمقة وتقارير إخبارية على مدار الساعة.

تردد قناة العربية الإخبارية على نايل سات

لضمان استمرار متابعة النشرات الإخبارية والبرامج الاقتصادية الحوارية دون انقطاع، يمكن ضبط قناة العربية على التردد المعتمد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat).

نايل سات (Nilesat). التردد: 11747 (أو التردد البديل 11559).

11747 (أو التردد البديل 11559). الاستقطاب: عمودي (V).

عمودي (V). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد المحدث لقناة الحدث HD على نايل سات وعرب سات

أما قناة الحدث الإخبارية المتخصصة في متابعة التطورات الميدانية العاجلة، فيمكن استقبال بثها فائق الجودة وفق الإحداثيات الرسمية الآتية:

نايل سات (الحدث HD): التردد 12322، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 30000، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

التردد 12322، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 30000، معامل تصحيح الخطأ 3/4. عرب سات (بدر 4 / 6): التردد 11938، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

محتوى اقتصادي وسياسي متكامل على مدار اليوم

إلى جانب التغطية الخبرية العاجلة، تخصص الشبكة مساحات واسعة لمتابعة حركة الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط والذهب والعملات، مع استضافة نخبة من المحللين الاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين لقراءة تداعيات المتغيرات الدولية على اقتصادات المنطقة العربية، فضلاً عن النشرات الثقافية والتقنية السريعة.

طريقة استقبال الباقة بوضوح عالٍ

عند إدخال تردد قناة الحدث عالي الدقة (12322) يجب الانتباه إلى ضبط معدل الترميز على 30000 مع التأكد من استخدام رسيفر يدعم تقنية HD. وبمجرد إتمام البحث وحفظ التغييرات من قائمة التركيب، ستحصل على بث مباشر فائق النقاء يجمع بين سرعة نقل الخبر ودقة التحليل طوال اليوم.