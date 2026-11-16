وقت القراءة: 2 دقائق

تظل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي (National Geographic Abu Dhabi) نافذة عربية فريدة لعشاق المعرفة والاستكشاف، إذ تقدم محتوى وثائقياً مترجماً ومدبلجاً باللغة العربية الفصحى يتناول أسرار الفضاء والهندسة العملاقة والحياة البرية وتحقيقات الكوارث، كل ذلك مجاناً وبدون أي اشتراك شهري.

التردد الرسمي لقناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة HD

لكي تظهر القناة على جهاز الاستقبال عالي الدقة بصورة سينمائية نقية، يجب الانتباه جيداً إلى قيمة معدل الترميز الخاصة بها، والتي تختلف عن المعدل الشائع في بقية القنوات الفضائية:

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 7°W).

نايل سات (Nilesat 7°W). التردد: 11411.

11411. الاستقطاب: أفقي (H).

أفقي (H). معدل الترميز: 30000 (احرص على كتابته ثلاثين ألفاً وليس 27500).

30000 (احرص على كتابته ثلاثين ألفاً وليس 27500). معامل تصحيح الخطأ: 3/4 بنظام بث DVB-S2.

تردد الجودة القياسية (SD) للأجهزة القديمة

إذا كان جهاز الاستقبال لديك لا يدعم تقنية HD المتطورة، ما زال بإمكانك الاستمتاع ببرامج القناة عبر التردد القياسي المخصص للأجهزة العادية:

التردد: 12226.

12226. الاستقطاب: أفقي (H).

أفقي (H). معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أشهر السلاسل الوثائقية التي يبحث عنها المشاهدون

تزخر القناة بمكتبة ضخمة من الإنتاجات العالمية الحائزة على جوائز مرموقة، ومن أبرزها سلسلة «تحقيقات الكوارث الجوية» التي تحلل ملابسات حوادث الطيران استناداً إلى الصناديق السوداء، وبرنامج «هندسة عبقرية» الذي يكشف أسرار بناء أضخم الجسور والناطحات، بالإضافة إلى مغامرات «سمكة التونة العنيدة» ووثائقيات الحياة البرية في إفريقيا والأمازون.

لماذا لا تظهر القناة أحياناً بعد البحث اليدوي؟

يعود السبب الأكثر شيوعاً لعدم العثور على ناشيونال جيوغرافيك HD إلى خطأ شائع يقع فيه المستخدمون عند كتابة معدل الترميز 27500 بدلاً من 30000، أو استخدام رسيفر قديم لا يدعم صيغة الإرسال DVB-S2. بمجرد تعديل معدل الترميز إلى 30000 والبحث على التردد 11411 أفقي، ستظهر القناة فوراً ضمن قائمتك بأعلى درجات الوضوح.