سعر الذهب اليوم في مصر: تحديث رسمي لحركة الأعيرة والجنيه الذهب في الصاغة

خالد العتيبي تاريخ النشر: اقتصاد
سعر الذهب اليوم في مصر: تحديث رسمي لحركة الأعيرة والجنيه الذهب في الصاغة
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شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ومحلات الصاغة استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب لحركة الأونصة في البورصة العالمية وتحركات سعر الصرف في البنوك المحلية.

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

فيما يلي أحدث أسعار أعيرة الذهب المتداولة اليوم في محلات الصاغة المصرية:

العيار / الصنف السعر بالجنيه المصري
ذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً والخاص بالسبائك) 6,848 جنيه
ذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً وتداولاً في مصر) 5,992 جنيه
ذهب عيار 18 (الأكثر طلباً في المشغولات الحديثة) 5,136 جنيه
الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات عيار 21) 47,936 جنيه

فروق المصنعية وطرق حسابها

تختلف قيمة المصنعية والدمغة من محل صاغة إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، حيث تتراوح عادة بين 100 إلى 250 جنيهاً إضافية للجرام الواحد في المشغولات الذهبية، في حين تكون مصنعية السبائك أقل تكلفة وتسترد نسبة منها عند إعادة البيع بنظام الكاش باك.

نصائح للمستثمرين والمقبلين على الشراء

  • الشراء من محلات صاغة موثوقة والحصول على فاتورة رسمية مفصلة تتضمن الوزن والعيار وقيمة المصنعية.
  • تفضيل السبائك والعملات الذهبية المغلفة لمن يرغب في الادخار وحفظ القيمة على المدى المتوسط والطويل.
  • متابعة السعر العالمي للأوقية والبيانات الاقتصادية المؤثرة على حركة التداول العالمية.

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معلومات الكاتب
خالد العتيبي

صحفي سعودي متخصص في تغطية مشاريع رؤية 2030 والخدمات الحكومية في المملكة، يمتلك شبكة علاقات واسعة وخبرة 11 عاماً في الصحافة الخليجية. يتميز بدقة المعلومة وسرعة التحقق منها.

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