سعر الذهب اليوم في مصر: تحديث رسمي لحركة الأعيرة والجنيه الذهب في الصاغة

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شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ومحلات الصاغة استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب لحركة الأونصة في البورصة العالمية وتحركات سعر الصرف في البنوك المحلية.

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

فيما يلي أحدث أسعار أعيرة الذهب المتداولة اليوم في محلات الصاغة المصرية:

العيار / الصنف السعر بالجنيه المصري ذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً والخاص بالسبائك) 6,848 جنيه ذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً وتداولاً في مصر) 5,992 جنيه ذهب عيار 18 (الأكثر طلباً في المشغولات الحديثة) 5,136 جنيه الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات عيار 21) 47,936 جنيه

فروق المصنعية وطرق حسابها

تختلف قيمة المصنعية والدمغة من محل صاغة إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، حيث تتراوح عادة بين 100 إلى 250 جنيهاً إضافية للجرام الواحد في المشغولات الذهبية، في حين تكون مصنعية السبائك أقل تكلفة وتسترد نسبة منها عند إعادة البيع بنظام الكاش باك.

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