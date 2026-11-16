أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: طن حديد عز والأسمنت الرمادي للمستهلك والمصنع

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استقرت أسعار حديد التسليح وخامات الأسمنت في السوق المصري وقطاع التشييد والبناء، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب واستقرار أسعار المواد الخام العالمية كخام البيليت وخردة الحديد.

أسعار طن حديد التسليح اليوم في المصانع المصرية

جاءت أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع (ويضاف إليها من 1000 إلى 2000 جنيه للطن لحساب النقل وهامش ربح التاجر للمستهلك) على النحو التالي:

حديد عز: سجل الطن نحو 38,500 إلى 39,500 جنيه.

سجل الطن نحو 38,500 إلى 39,500 جنيه. حديد السويس للصلب: سجل الطن نحو 37,800 جنيه.

سجل الطن نحو 37,800 جنيه. حديد بشاي: سجل الطن نحو 38,200 جنيه.

سجل الطن نحو 38,200 جنيه. حديد المراكبي والمصريين: سجل الطن ما بين 37,500 إلى 38,000 جنيه.

أسعار طن الأسمنت الرمادي

استقر سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي في الأسواق ليسجل متوسطاً يتراوح بين 2,700 و2,900 جنيه للطن للمستهلك، بينما سجل أسمنت السويدي وأسمنت حلوان مستويات مقاربة تسليم أرض المصنع والتوزيع.

تأثير الأسعار على حركة الإنشاءات

يسهم استقرار خامات البناء في تيسير أعمال مقاولي البناء وشركات التطوير العقاري في تسليم المشروعات السكنية والتجارية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مع الحفاظ على هوامش تسعير منضبطة في سوق العقارات.