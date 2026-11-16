سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه: آخر تحديث رسمي في البنوك والسوق المصرفي

رنا عثمان تاريخ النشر: اقتصاد
سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه: آخر تحديث رسمي في البنوك والسوق المصرفي
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حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية على استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في مصر، مع توافر السيولة النقدية وتلبية طلبات الاستيراد والمستثمرين بمرونة تامة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية اليوم

سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية الحكومية والخاصة المستويات السعرية التالية:

العملة الأجنبية / العربية سعر الشراء / البيع التقريبي
الدولار الأمريكي (USD) 53.45 جنيه مصري
اليورو الأوروبي (EUR) 58.96 جنيه مصري
الريال السعودي (SAR) 14.25 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي (AED) 14.55 جنيه مصري

عوامل استقرار الجنيه المصري

يرجع استقرار سوق الصرف إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وعائدات الاستثمار المباشر في السندات وأذون الخزانة، إلى جانب ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتنشيط الصناعات المحلية البديلة للواردات.

أداء الاحتياطي النقدي الأجنبي

يواصل البنك المركزي تعزيز مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يمنح الاقتصاد مرونة عالية وقدرة مستمرة على مواجهة الصدمات الخارجية وسداد الالتزامات الدولية في مواعيدها المحددة.

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معلومات الكاتب
رنا عثمان

معلمة ومحررة متخصصة في أساليب التعلم وتطوير المهارات، حاصلة على ماجستير في المناهج وطرق التدريس وعملت في مدارس دولية عديدة. تقدم خلاصة تجربتها في تبسيط الدراسة وتحسين أسلوب التعلم للطلاب.

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