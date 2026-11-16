أسواق الطاقة العالمية: خام برنت وتوقعات قرارات تحالف أوبك بلس لإعادة التوازن

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تتأرجح أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية حول مستويات تتراوح بين 75 و80 دولاراً للبرميل لخام برنت القياسي، وسط تفاعل الأسواق مع مؤشرات الطلب الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة وقرارات الإنتاج الصادرة عن تحالف أوبك+.

ديناميكيات العرض والطلب العالمية

تركز التداولات النفطية على تقييم مدى التزام الدول المنتجة بحصص الخفض الطوعي للإنتاج، ومراقبة وتيرة نمو الطلب العالمي على وقود الطائرات والنقل البري مع استمرار تعافي الأنشطة الصناعية والتجارية الدولية.

العوامل الرئيسية المؤثرة في الأسعار

سياسات تحالف أوبك+: التمسك بسياسة الإدارة المرنة للإنتاج لمواجهة الفوائض والمحافظة على توازن واستقرار السوق.

التمسك بسياسة الإدارة المرنة للإنتاج لمواجهة الفوائض والمحافظة على توازن واستقرار السوق. مستويات المخزونات الأمريكية: التغيرات الأسبوعية في مخزونات الخام ونواتج التقطير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.

التغيرات الأسبوعية في مخزونات الخام ونواتج التقطير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة. التحول الطاقي والاستثمارات: حجم الإنفاق الرأسمالي في مشروعات التنقيب والاستكشاف لمقابلة الطلب المستقبلي.

توقعات بيوت الخبرة لأسواق النفط

تشير معظم التقديرات المصرفية والاستثمارية العالمية إلى أن أسعار النفط ستظل تدور في نطاق متوازن خلال الربع القادم، ما لم تطرأ مستجدات جيوسياسية مفاجئة تؤثر على حركة الملاحة في المضايق المائية الاستراتيجية وسلاسل الإمداد العالمية.