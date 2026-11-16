أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر: قائمة المحروقات والتعريفة الرسمية المعتمدة

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تواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية متابعة المتغيرات السعرية العالمية لأسعار النفط وسعر الصرف، لضمان استقرار إمدادات الوقود للمواطنين ووسائل النقل والمصانع بكفاءة تامة.

القائمة الرسمية لأسعار الوقود في محطات التموين

فيما يلي أسعار المحروقات والغاز المعتمدة في السوق المحلي:

نوع الوقود / المنتج البترولي السعر الرسمي للتر / الأسطوانة بنزين 95 أوكتان 17.00 جنيه للتر بنزين 92 أوكتان 15.25 جنيه للتر بنزين 80 أوكتان 13.75 جنيه للتر السولار والكيروسين 13.50 جنيه للتر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) 150.00 جنيهاً للأسطوانة

المبادرات التوسعية للغاز الطبيعي للسيارات

تشهد محطات التموين بالغاز الطبيعي إقبالاً متزايداً من أصحاب المركبات للاستفادة من الفارق السعري الكبير مقارنة بالبنزين، إلى جانب برامج الدعم والتقسيط المتاحة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

تأمين المخزون الاستراتيجي للمحروقات

تواصل وزارة البترول تنفيذ استراتيجيتها لتأمين وتكديس احتياطيات كافية من المواد البترولية لتلبية متطلبات محطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية والصناعية على مدار العام.